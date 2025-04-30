UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.