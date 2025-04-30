Devler Ligi'nde PSG deplasmanda Arsenal'i mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz ekibi Arsenal'i deplasmanda 1-0 yendi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Fransız ekibi, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.
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Fransız oyuncu Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 8. golünü attı.
Arsenal'de 47. dakikadaki Merino'nun kafa golü, VAR incelemesi sonrasına ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
PSG, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs'ta yapılacak.
"Devler Ligi"ndeki diğer yarı final ilk maçında yarın Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya) karşılaşması oynanacak.
Bu arada vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.