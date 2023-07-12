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Galatasaray, Angelino'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Leipzig Kulübünde forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için görüşmelere başladı.

Bozhan Memiş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Galatasaray, Angelino'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmeler başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Manchester City'den Leipzig'e 2021-2022 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi.

"Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde heyecanlı olduğunu belirten Angelino, "Merhaba Galatasaray taraftarları. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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