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Galatasaray 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı yendiği takdirde "Devler Ligi"nde bu sezonki kazancını 43,6 milyon avroya taşıyacak.

Eyüp Karakuş  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Galatasaray 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon avroluk değere sahip.

Sarı-kırmızlı ekip, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda yapacağı müsabakayı mutlak kazanmak zorunda.

Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon avroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12,4 milyon avro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon avroyla yetinecek.

Kopenhag zaferi Galatasaray’ın kazancını 43,6 milyon avroya taşıyacak

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka’dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64’üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

An itibarıyla toplam kazanç 31,2 milyon avro

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.​​​​​​​

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