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Fransız futbolcu Karim Benzema'ya 1 yıl tecilli hapis cezası verildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Yusuf Özcan   | 24.11.2021
Fransız futbolcu Karim Benzema'ya 1 yıl tecilli hapis cezası verildi

Paris

Versailles Mahkemesi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verdi.

Benzema'nın avukatı, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Savcılık, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası talep etmişti.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Benzema'nın bu davada suçlu bulunması halinde Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmayacağını belirtmişti.

Fransız futbolcu Benzema hakkındaki soruşturması Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülmüştü. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülmüştü.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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