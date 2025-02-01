Fransa'da basketbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 2 kişi 1 yıl süreyle maçlardan men edildi
Fransa'da mahkeme, Nanterre ve İsrail'in Hapoel Holon takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 2 kişinin 12 ay süreyle maçlardan men edilmesine karar verdi.
Paris
Fransız basınındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, Nanterre ile Hapoel Holon'un karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 19 ve 21 yaşlarındaki 2 kişinin yargılandığı davada dün karara vardı.
Nanterre Mahkemesi, söz konusu 2 kişiye, bir spor karşılaşmasının gidişatını etkileyecek şekilde müsabaka alanına girdikleri gerekçesiyle 500 avro para ve 1 yıl süreyle maçlardan men cezası verdi.
Mahkeme, 1 polise ve 1 İsrailli taraftara şiddet uyguladıkları iddia edilen bu 2 kişi hakkındaki şiddet suçlamalarını ise düşürdü.
Fransa'da 18 Aralık 2024'te Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımı arasındaki müsabakada, 2 genç Filistin bayrağı açmıştı.
Sahaya Filistin bayrağıyla inen gençlerden birinin İsrail taraftarları tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.