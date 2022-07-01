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Fransa Bisiklet Turunu Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, Quick Step-Alpha Vinyl takımının Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı.

Yunus Kaymaz   | 01.07.2022
Fransa Bisiklet Turunu Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı

İstanbul

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki 13 kilometrelik zamana karşı ilk etabında Lampaert, 15 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert ikinciliği, BAE Emirates takımından son 2 yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın Danimarka'nın Roskilde ile Nyborg kentleri arasındaki 199 kilometrelik ikinci etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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