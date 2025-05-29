Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi
Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda 3 numaralı seri başı ABD'li Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi.
Ankara
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.
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Geçen yıl ABD Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Rus Mirra Andreeva da ABD'li Ashlyn Krueger'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.