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Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda 3 numaralı seri başı ABD'li Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

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Geçen yıl ABD Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Rus Mirra Andreeva da ABD'li Ashlyn Krueger'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

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