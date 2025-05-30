Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka dördüncü tura yükseldi
Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, dördüncü tura yükseldi.
Ankara
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.
Üç kez Grand Slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Sırp raket Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
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Çinli Qinwen Zheng, Kanadalı Victoria Mboko karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.
Tek erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (7), Arjantinli rakibi Mariano Navone'i 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.