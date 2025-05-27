Fransa Açık'ta Gauff ve Zverev ikinci tura çıktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda ABD'li sporcu Coco Gauff ile tek erkeklerde Alman tenisçi Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.
İstanbul
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.
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Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD'li rakibi Learner Tien'i 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp sporcu Laslo Djere'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.
Rus tenisçi Daniil Medvedev (11) ise Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie'ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek ilk turda elendi.
Gauff ve Andreeva ikinci turda
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol tenisçi Cristina Bucsa'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.