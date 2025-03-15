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Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Fatih Erel  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

İstanbul

Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.084 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.385 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de üçüncü sırayı aldı.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

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