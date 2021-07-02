Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,373.83
Altın
1,783.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu’nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacak.

Musa Samur   | 02.07.2021
'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu

Ankara

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu’nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30 / Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma:

20.30 / Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar:

17.30 / Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi:

20.30 / Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı:

17.30 / Hollanda-Türkiye


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı

Benzer haberler

'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu

'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu

Milli boksör Ahmet Gündüz Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'nde 'Rüya Takıma' seçildi

16 yaşındaki milli boksör Ömer Yavuz Dereköylü: Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum

16 yaşındaki milli boksör Ömer Yavuz Dereköylü: Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu