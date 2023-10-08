Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,627.50
BTC/USDT
27,893.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri son maçında Tunus'u 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0 yendi.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri son maçında Tunus'u 3-0 yendi

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmayı rakibine set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.

Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Emine Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri son maçında Tunus'u 3-0 yendi

"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri son maçında Tunus'u 3-0 yendi

"Filenin Efeleri" Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'ya 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'ya 3-0 yenildi
Vestel, voleybola desteğini sürdürecek

Vestel, voleybola desteğini sürdürecek
İşitme engelli milli sporcu Zerda, voleybolda Avrupa'yı hedefliyor

İşitme engelli milli sporcu Zerda, voleybolda Avrupa'yı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet