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FIFA'dan eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marin'e ömür boyu men

FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu, eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin'e ömür boyu men cezası verdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.04.2019
FIFA'dan eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marin'e ömür boyu men

Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasında CBF, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) organizasyonlarının yayın hakkı anlaşmaları sürecinde rüşvet aldığı tespit edilen Marin, tüm futbol faaliyetlerinden ömür boyu men edildi. Marin ayrıca 1 milyon İsviçre frangı para cezası da aldı.

86 yaşındaki Marin, 2018'in ağustos ayında New York'un Brooklyn bölgesindeki mahkemede görülen yolsuzluk davasında, 4 yıl hapis ve 1,2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.


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