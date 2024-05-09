Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla KaraoğlanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.