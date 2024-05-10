Dolar
32.21
Euro
34.71
Altın
2,368.20
ETH/USDT
3,030.00
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
10,313.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.

Dilek Erol  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
DMM, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2022'yi zararla kapattı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak

PFDK Ali Koç'a 60 gün, Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 33 sezon sonra Beşiktaş ile finalde karşılaşacak

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 33 sezon sonra Beşiktaş ile finalde karşılaşacak
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Tahkim Kurulu, Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet