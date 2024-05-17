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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Dilek Erol  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, www.passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Final maçının bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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