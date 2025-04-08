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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaleciler ve hakemler için yenilikler

ABD'de 14 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kural değişikliği uygulanacak ve hakemler, maçları sırasında vücut kamerası (bodycam) kullanacak.

Fatih Erel  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaleciler ve hakemler için yenilikler

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hakemleri hazırlamak amacıyla farklı zamanlarda Zürih, Dubai ve Buenos Aires'te seminerler düzenlendi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 1 Mart 2025'te onayladığı oyun kurallarındaki değişikliklerin ardından, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda, kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için tasarlanmış yeni kural uygulanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Öte yandan, organizasyonda yer alacak hakemler, vücut kameraları kullanacak.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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