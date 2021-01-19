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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmelerin belli olduğu bildirildi.

Abdulkadir Karakaya   | 19.01.2021
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İstanbul

Katar'da gelecek ay düzenlenecek 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura sonucunda, 2. turda Tigres ile Ulsan Hyundai, El-Duhail ile El Ehli eşleşti.

Tigres-Ulsan Hyundai eşleşmesinin galibi yarı finalde Libertadores Kupası şampiyonuyla, El-Duhail-El Ehli maçının kazananı da Bayern Münih ile karşılaşacak.

Turnuvada 2. tur müsabakaları 4 Şubat, beşincilik ve yarı final karşılaşmaları 7-8 Şubat, üçüncülük ve final maçı ise 11 Şubat'ta oynanacak.

Palmeiras ve Santos arasında 30 Ocak'ta oynanacak Libertadores Kupası finali, 6 takımlı turnuvaya katılacak son ekibi belirleyecek.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Auckland City'nin turnuvadan çekilmesiyle ev sahibi El-Duhail doğrudan 2. tura yükselmiş ve organizasyonun açılış maçı 4 Şubat'a alınmıştı.



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