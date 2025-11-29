Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Yunus Kaymaz  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını Piastri kazandı

Londra

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak Katar Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Sprint yarışında 26 dakika 51.003 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Piastri, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından Britanyalı George Russell, Piastri'nin 4.951 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Lando Norris ise 6.279 saniye arkasında üçüncü oldu. Son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışını 4. sırada tamamladı.

26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarışında ilk 3 sırayı alan pilotlara kupasını Sırp tenisçi Novak Djokovic verdi.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 396 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 374

3. Max Verstappen (Hollanda): 371

4. George Russell (Büyük Britanya): 301

5. Charles Leclerc (Monako): 226


