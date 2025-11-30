Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Piastri'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Piastri'nin

Londra

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde bugün yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 19.387 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

Avustralyalı pilotun 0.108 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Lando Norris ikinci, 0.264 saniye gerisindeki Max Verstappen (Red Bull) ise üçüncü oldu.

Katar Grand Prix'sinde dün yapılan sprint yarışını da Piastri kazanmıştı.

26 yaşındaki Norris bugün TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

