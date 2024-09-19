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Ferdi Kadıoğlu, Brighton'daki ilk golünü İngiltere Lig Kupası'nda Wolverhampton'a karşı attı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'ı 3-2 mağlup ederek tur atladığı maçta bir gol attı.

Emre Doğan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'daki ilk golünü İngiltere Lig Kupası'nda Wolverhampton'a karşı attı

İstanbul

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

American Express Stadı'nda oynanan müsabakada Brighton'a galibiyeti ve turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Wolverhampton'ın gollerini ise 44. dakikada Gonçalo Guedes ile 90+1. dakikada Thomas Doyle attı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandırdı. Milli oyuncu, Brighton ile çıktığı ikinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu galibiyetle Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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