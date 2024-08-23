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Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Kulübü ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

Süha Gür  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun ismi, transferde bir süredir İngiliz kulübüyle anılıyordu.

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