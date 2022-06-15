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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

Muhammed Boztepe   | 15.06.2022
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Çekiliş sonucu Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 6 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe

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