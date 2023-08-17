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Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Ljudski Vrt Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor
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Fenerbahçe, Maribor'u yenerek play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Zlatan Kapic  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Fenerbahçe, Maribor'u yenerek play-off turuna yükseldi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Maribor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 mağlup etti. 

İlk Yarı

11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi'nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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