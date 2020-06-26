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Fenerbahçe kaleci Berke Özer'i yeniden KVC Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki kaleci Berke Özer'i 2020-2021 sezonu için Belçika'nın KVC Westerlo Kulübüne kiralık olarak verdi.

Ercan Doğan   | 26.06.2020
Fenerbahçe kaleci Berke Özer'i yeniden KVC Westerlo'ya kiraladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Berke Özer'in gelecek sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

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