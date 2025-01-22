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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda El İttihad'a 2-1 mağlup oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu El İttihad'a 2-1 yenildi.

Emrah Oktay  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda El İttihad'a 2-1 mağlup oldu

İstanbul

Cidde'deki Kral Abdullah Stadı'nda yapılan müsabakada Terim'in öğrencileri; Karim Benzema, Fabinho, Steven Bergwijn ve N'Golo Kante gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulunduran El İttihad ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Abdulrahman Al Obod'un 32, Benzema'nın 45. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Shabab, ilk yarının son anlarında rakibine Haroune Camara ile cevap verse de devre arasına 2-1 geride girdi. İkinci 45 dakikada takımlar skoru değiştiremeyince El İttihad sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim, takımının başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Ünlü Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı El İttihad, ligde 14. galibiyetini alarak zirve mücadelesini sürdürdü.

Terim: "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi"

Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirdi.

Terim, Bolu'daki yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte. Geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cidde'de El İttihad'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık. Özellikle ikinci yarının ilk bölümünde. Biz oynayan bir takım olmak istiyoruz. Kazanırken de kaybederken de bunu kendi oyunumuzu oynayarak yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Shwirekh, Musab ve Carrasco’dan yoksun oynadık. Maç kadromuzu genç takımdan yaptığımız takviyelerle tamamlayabildik. Bu bizim için hiçbir zaman bahane olmayacak, bugün de sahaya 11 kişi çıktık ve tüm oyuncuların en iyisini yapmak adına uğraştığını gördüm, bu benim için mutluluk verici. Nisan ayında buraya tekrar geleceğiz, umarım o zaman daha fazla opsiyonumuzun bulunduğu bir kadroya sahip oluruz. Hem aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız hem de sakatlıktan dönecek olan arkadaşlarımızla birlikte. Zamanla daha iyi olacağız, iyi oyunumuzun sürelerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

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