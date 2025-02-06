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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Khaleej'i 5 golle geçti

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Al Khaleej'i 5-1 yendi.

Metin Arslancan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Khaleej'i 5 golle geçti

İstanbul

Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in ekibi, Al Khaleej'i ağırladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste goller bulan Al Shabab, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) kaydetti.

Al Khaleej'in ise tek golü ilk devrede Abdullah Al Salem'den gelirken konuk takım, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

Rakibini 5-1 yenen Al Shabab, puanını 32'ye yükseltti. Al Khaleej ise deplasmandaki farklı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.

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