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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı.

Yunus Kaymaz  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi

İstanbul

Yeşil-beyazlı takım, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.

PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.​​​​​​​

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