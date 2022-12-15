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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın finali hedefi gerçekleşmedi.

Hilmi Sever   | 15.12.2022
Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi

Doha

Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı.

Fransa, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak final maçında Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek.

Fas ilk kez rakipten gol yedi

Fas, Dünya Kupası'nda oynadığı 6. maçta ilk kez rakip takım oyuncularından gol yedi.

Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Fas, Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Arap temsilcisi, Kanada'yı 2-1 mağlup ettiği maçta kalesindeki tek golü Naif Aguerd'in ters vuruşuyla ağlarında gördü.

Son 16 turunda İspanya'yı 0-0 sona eren mücadelede penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Saiss maça devam edemedi

Fas'ın kaptanı Romain Saiss sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşma öncesinde de adalesinde sakatlığı bulunan Saiss ilk 11'de sahaya çıktı ancak ağrısı nüksedince karşılaşmanın 21. dakikasında yerini Selim Amallah'a bıraktı.

Lloris, Neuer'in rekorunu egale etti

Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen kaleci rekorun egale etti.

Bu sıralamada Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel de 18 maçla Alman Sepp Mayer ile birlikte Lloris ve Neuer'in ardında yer alıyor.

Fatih Terim ve Mesut Özil tribünde

Teknik direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

Al Bayt Stadı'ndaki maçı 68 bin 294 taraftarın izlediği açıklandı.

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