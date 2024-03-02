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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

İstanbul

Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirerek, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise liderin 25.110 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 9 Mart'ta düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Carlos Sainz (İspanya): 15

4. Charles Leclerc (Monako): 12

5. George Russell (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 44

2. Ferrari: 27

3. Mercedes: 16

4. McLaren: 12

5. Aston Martin: 3

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