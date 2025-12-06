Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.
İstanbul
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.
Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.