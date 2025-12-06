Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Fatih Erel  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.


