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F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Toskana Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 12.09.2020
F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

İstanbul

İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 59 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.15.144'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 95. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 1.15.203'lük süresiyle ikinciliği, Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.15.509'luk zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Toskana Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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