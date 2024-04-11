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Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile yeni sözleşme imzaladı.

Abdulkadir Karakaya  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

İstanbul

Aston Martin'den yapılan açıklamada, F1'de iki şampiyonluğu bulunan Alonso'nun 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

2018 yılında bıraktığı F1'e 2021'de Alpine takımı ile geri dönen Alonso, 2023'te Aston Martin'e transfer olmuştu.

F1'de toplam 384 Grand Prix'ye katılan Alonso, organizasyonun en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor.

42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

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