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Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

Yunus Kaymaz  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu

İstanbul

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 ​​Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina


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