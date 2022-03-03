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Dünyadan Spor

F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

Yunus Kaymaz   | 03.03.2022
F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

İstanbul

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bu yıl 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal eden F1 yönetimi, tutumunu daha da sertleştirdi.

Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.


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