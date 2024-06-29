Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,393.80
BTC/USDT
61,022.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Fatih Erel  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

İstanbul

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 4.616 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Piastri'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris ise 5.348 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 227 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 120

5. Sergio Perez (Meksika): 112

Takımlar

1. Red Bull: 339

2. Ferrari: 276

3. McLaren: 250

4. Mercedes: 159

5. Aston Martin: 58

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim
Bakan Bak: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor

Benzer haberler

F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint eleme turunda Verstappen birinci oldu

Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek

F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in

F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet