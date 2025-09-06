Dolar
Türkçe
logo
Spor

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. etabı İtalya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Fatih Erel  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in Fotoğraf: Pier Marco Tacca/AA

İstanbul

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

