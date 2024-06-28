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Dünyadan Spor

F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint eleme turunda Verstappen birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Bozhan Memiş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint eleme turunda Verstappen birinci oldu

İstanbul

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint eleme turunda Hollandalı pilot, turu en yakın rakibi Lando Norris'in 0.093 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

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