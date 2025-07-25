Formula 1'de sıradaki durak Belçika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 13. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.
İstanbul
Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 13.00'te sprint yarışı ve TSİ 17.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise, 27 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.
Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 234 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226
3. Max Verstappen (Hollanda): 165
4. George Russell (Büyük Britanya): 147
5. Charles Leclerc (Monako): 119
Takımlar:
1. McLaren: 460
2. Ferrari: 222
3. Mercedes: 210
4. Red Bull: 172
5. Williams: 59Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.