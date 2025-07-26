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Spor

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Fatih Erel  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

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Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları bugün TSİ 17.00'de başlayacak yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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