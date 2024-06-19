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EURO 2024'te yarın B Grubu'nda İspanya ile İtalya karşılaşacak

Avrupa futbolunun iki devi İspanya ve İtalya, yarın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

Süha Gür  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
EURO 2024'te yarın B Grubu'nda İspanya ile İtalya karşılaşacak

Baden-Württemberg

Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

B Grubu'nda ilk maçlarda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek iddiasını ortaya koymuştu. İtalya ise Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başarmıştı.

Galip gelecek takım, gruptan çıkmayı garantileyecek.

Rekabette 40. maç

İspanya ile İtalya arasındaki rekabette 40. maç yapılacak.

İki takımın daha önce oynadığı 39 müsabakada İspanya 14 kez kazanırken, İtalya 11 kez güldü. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu süreçte İspanya 45 gol atarken, İtalya 46 kez gol sevinci yaşadı.

İtalya, rakibi karşısında son 5 maçta kazanamadı

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 5 müsabakada İspanyollar, İtalyanlara hiç boyun eğmedi.

Bu süreçte İspanya 3 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İtalya, son olarak EURO 2016 son 16 turunda rakibini 2-0 mağlup etmişti.

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