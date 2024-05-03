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EURO 2024'te takımlar kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulundurabilecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
EURO 2024'te takımlar kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulundurabilecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

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