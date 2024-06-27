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EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Emrah Oktay  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Stuttgart

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.

Türkiye, Avusturya ile karşılaşacak

Turnuvada F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu.

F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.

Türkiye, grupta topladığı 6 puanla 2. oldu. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

Eşleşmeler

Son 16 turunda eşleşmeler ve (TSİ) maç programı şöyle:

29 Haziran Cumartesi:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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