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EURO 2024'te İsviçre ile İtalya ilk çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın İsviçre ile İtalya karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
EURO 2024'te İsviçre ile İtalya ilk çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arjantinli Facundo Tello olacak.

Kazanan taraf, EURO 2024'teki ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.

İki takım 62. kez karşılaşacak

İsviçre ile İtalya, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 61 maçta İtalya 29, İsviçre 8 kez kazandı; aralarındaki 24 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Bu maçlarda "Gök Mavililer" 111, İsviçre ise 68 gol attı.

İtalyanlar 31 yıldır rakibine kaybetmiyor

İtalya, İsviçre'ye karşı 31 yıldır kaybetmedi.

İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi.

İsviçre, son galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla aldı.

İsviçre'nin gruptaki performansı

A Grubu'nda yer alan Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, Almanya'nın ardından 5 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İsviçre, grupta Macaristan'ı 3-1 yendi, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya ile oynanan müsabakada 90+2. dakikada kalesinde golü gören İsviçre, liderlik şansını kaçırdı.

Grup maçlarında 5 gol atıp 3 gol yiyen İsviçre'de rakip fileleri havalandıran isimler Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Kwadwo Duah ve Dan Ndoye oldu.

İtalya'nın gruptaki performansı

B Grubu'nda mücadele eden Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yenerek başladığı grup maçlarında İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

"Gök Mavililer", grupta 3 gol atıp 3 gol yedi. İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Mattia Zaccagni attı.

Takımı adına en kritik anda sahneye çıkan Zaccagni'nin son grup maçında Hırvatistan ağlarına 90+8. dakikada gönderdiği gol, İtalya'ya ikinciliği getirdi.

Birer oyuncu cezalı

İsviçre ve İtalya'da birer oyuncu, son 16 turu maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.

İtalya'da Riccardo Calafiori ve İsviçre'de Silvan Widmer, gruplarda ikişer sarı kart gördükleri için bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco, Scamacca, Chiesa

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