EURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor
Türkiye ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda son düzenlemeler yapılıyor.
Roma
Roma Olimpiyat Stadı'nda, Türkiye ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçı için hazırlanıyor.
Stat etrafındaki parmaklıklara EURO 2020 pankartları asılırken, taraftarların ve yetkililerin giriş yapacağı alanlarda da son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.
Türkiye ile İtalya yarın akşam TSİ 22.00'de EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.