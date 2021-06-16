EURO 2020'de F Grubu'nda Portekiz, liderliğe yerleşti
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.
Ankara
Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.
Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.