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EURO 2020'de dini hassasiyetlerle alkollü içecek markasına ait şişelerin kaldırılması kararı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini açıkladı.

Fatih Erel   | 25.06.2021
EURO 2020'de dini hassasiyetlerle alkollü içecek markasına ait şişelerin kaldırılması kararı

İstanbul

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi, toplantıya damga vurmuştu. Müslüman futbolcunun masadaki alkollü içecek markasına ait şişeyi önünden çekerek bir kenara kaldırması, EURO 2020'nin en çok konuşulanları arasına girmişti.

EURO 2020 organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini duyurdu.

Karara göre futbolcular ve teknik direktörler, dini gerekçelerle basın toplantılarında sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin yer almamasını tercih edebilecek.

Sonradan Müslümanlığı seçen Pogba, 2019 yılında yaptığı açıklamada, "İslam beni değiştirdi, bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Beni daha huzur dolu yaptı. Hayatımdaki güzel bir değişim oldu. Çünkü, Müslüman olarak doğmamıştım." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, "Su için." diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.

UEFA, dini sebepler ile sağlıkla ilgili kişisel inançlar arasında fark olduğunu değerlendirerek, gazlı içeceklerle ilgili benzer bir karar almadı.

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