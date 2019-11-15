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Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo'da, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'nin sözleşmesi feshedildi.

Berad Büyük   | 15.11.2019
Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi

İstanbul

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo'da, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'nin sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Emenike ve Westerlo, oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, Belçika ekibine 19 Eylül'de katılmıştı.

Emenike, 2 aydan kısa süre kaldığı Westerlo'da, sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 4 defa sonradan oyuna dahil oldu ve bu müsabakalarda gol atamadı.

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