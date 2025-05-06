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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ameliyat edildi.

Bozhan Memiş  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.

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Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılarak, "Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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